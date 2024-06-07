Эксперты назвали неоднозначной идею отменить НДС на вино

Отмена НДС на отечественное вино не сможет существенно снизить налоговую часть в цене товара. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олег Абелев.
«Алкоголь и так облагается серьезными налогами — акцизами и пошлинами. При определенных видах налогообложения невозможно существенно снизить налоговую часть в цене товара», — констатировал он.
По мнению эксперта, единственный регулируемый компонент для изменения потребления вина — это НДС.
«Если снижается НДС на вино, то компенсировать выпадающие доходы бюджета нужно повышением НДС на другие напитки. Возможно, планируется повышать акцизы на пиво», — предполагает Абелев.
Он отметил необходимость соблюдения баланса между защитой отечественного производителя и регулированием социальной функции алкоголя.
Партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова считает, что отмена НДС позволит винопроизводителям удержать долю рынка после майского повышения акцизов.
«Потребление вина снижается, но это не влияет на общий объем потребления алкоголя — спрос смещается в сторону пива и крепкого алкоголя.
Отмена НДС сократит издержки и позволит винам оставаться в «массовом сегменте», — пояснила эксперт.
Накануне с идеей обнуления НДС на винную продукцию в России выступил гендиректор Ассоциации производителей игристых вин Анатолий Корнеев.
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