Посол Антонов обвинил США в «бездумной» политике в украинском конфликте

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США все глубже вовлекаются в конфликт на Украине и продолжают подталкивать обстановку на востоке этой страны к еще большей трагедии. Таким образом дипломат прокомментировал решение американских властей предоставить Киеву очередной пакет военной помощи на сумму в $325 млн.

По его словам, американской политической элите требуется успех для оправдания «бездумной линии на украинском направлении» с целью подтвердить целесообразность трат и продемонстрировать «успехи» в борьбе с Россией перед президентскими выборами, которые состоятся в 2024 году.

Также Антонов заявил, что американские власти намереваются нанести РФ стратегическое поражение, а поэтому совершенно не заинтересованы в переговорных решениях по Украине.

По мнению дипломата, Соединенные штаты не готовы остановиться ни перед чем, страна не заинтересована ни в переговорных решениях, ни судьбой Украины, «которая используется лишь в качестве железной биты против России».