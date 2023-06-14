МИД России считает, что в Киеве правит «группа кровавых клоунов» по эгидой НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала нынешние украинские власти «кровавыми клоунами», терроризирующими весь мир при покровительстве НАТО. Об этом Захарова, комментируя недавнее выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, касавшееся Украины, заявила в своем Telegram-канале.

По словам Столтенберга, в случае победы России на Украине мир станет опаснее, а специальная военная операция (СВО) стала «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду».

В свою очередь, Захарова заявила, что на демократические ценности было совершенно нападение тогда, когда при поддержке США и НАТО в Киеве дважды совершался государственный переворот. Именно после этого, считает Захарова, от этих ценностей совершенно ничего не осталось.

«А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время руководство Украины совершает определенные шаги как режим, основанный на терроре.