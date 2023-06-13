Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО высказался о значении контрнаступления ВСУ для будущих переговоров

Генсек НАТО Столтенберг: Киев в ходе наступления укрепит свои позиции на переговорах

close
100%
Alina Yarysh/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в ходе наступления укрепит свои позиции на переговорах. Об этом он сообщил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Reuters.

По его словам, чем больше территорий смогут занять ВСУ, тем сильнее будет позиция Украины за столом переговоров.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что успешное наступление Украины может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров с Киевом для урегулирования конфликта. Такое мнение он высказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Как заявил Блинкен на пресс-конференции, США уверены в том, что Украина будет добиваться успехов в ходе контрнаступления.

По его мнению, успех украинской армии «может приблизить мир, а не отдалить его».

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что армия страны ведет контрнаступление.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях