Генсек НАТО высказался о значении контрнаступления ВСУ для будущих переговоров

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в ходе наступления укрепит свои позиции на переговорах. Об этом он сообщил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Reuters.

По его словам, чем больше территорий смогут занять ВСУ, тем сильнее будет позиция Украины за столом переговоров.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что успешное наступление Украины может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров с Киевом для урегулирования конфликта. Такое мнение он высказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Как заявил Блинкен на пресс-конференции, США уверены в том, что Украина будет добиваться успехов в ходе контрнаступления.

По его мнению, успех украинской армии «может приблизить мир, а не отдалить его».

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что армия страны ведет контрнаступление.