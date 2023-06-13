WSJ: США предупреждали Украину, что не стоит взрывать «Северные потоки»

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало Украину, что не стоит взрывать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, прошлым летом, когда ЦРУ получило подробную информацию о заговоре Украины с целью разрушения основного энергетического сообщения между Россией и Европой, ведомство предупреждало украинские власти о возможных последствиях.

Как писала ранее газета The Washington Post, изначально Киев якобы планировал вывести из строя только «Северный поток — 1» сразу после учений НАТО Baltops. Однако в итоге Киев перенес операцию на сентябрь, отметили источники WP. Они не исключили, что украинские власти узнали, что сведения просочились к западным разведслужбам.