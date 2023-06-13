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WSJ: США предупреждали Украину, что не стоит взрывать «Северные потоки»

The Wall Street Journal: ЦРУ предупреждало Украину, что не стоит взрывать «Северные потоки»

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Swedish Coast Guard/AP

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало Украину, что не стоит взрывать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, прошлым летом, когда ЦРУ получило подробную информацию о заговоре Украины с целью разрушения основного энергетического сообщения между Россией и Европой, ведомство предупреждало украинские власти о возможных последствиях.

Как писала ранее газета The Washington Post, изначально Киев якобы планировал вывести из строя только «Северный поток — 1» сразу после учений НАТО Baltops. Однако в итоге Киев перенес операцию на сентябрь, отметили источники WP. Они не исключили, что украинские власти узнали, что сведения просочились к западным разведслужбам.

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