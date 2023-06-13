В Израиле ужесточили выдачу загранпаспортов для новых репатриантов

Депутаты Кнессета Израиля одобрили ужесточение правил выдачи загранпаспортов новым репатриантам. Об этом пишет The Times of Israel.

C 10 июля 2023 года ставшие гражданами страны на основании закона о возвращении, для получения загранпаспорта должны будут доказать, что центром их жизненных интересов является именно Израиль.

Отмечается, что эти изменения должны положить конец практике выдачи загранпаспортов новым репатриантам сразу по прибытии в Израиль, которая была введена в 2017 году.

Согласно возвращенной в закон норме, для получения постоянного загранпаспорта репатрианту необходимо прожить в Израиле как минимум один год, чтобы получить загранпаспорт, позволяющий выезжать из страны. Если репатрианту необходимо будет покинуть Израиль до этого срока, он будет получать временное выездное удостоверение.

Ранее сообщалось, что экс-солистка группы «Мы» певица Ева Гурари была задержана в Израиле. По словам артистки, ее забрали в военную тюрьму сразу из аэропорта, когда та приехала погостить к родителям. Причиной задержания стало то, что она должна была пройти обязательную службу в армии Израиля, чего не сделала.