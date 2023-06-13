Россия денонсировала договор об Азовском море и Керченском проливе

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, после того, как Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России, Азовское море и Керченский пролив стали внутренними водами России.

Отмечается, что в связи с этим Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азовского моря и Керченского пролива, поэтому и возникла необходимость денонсировать договор о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе с Украиной.

Договор о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря был подписан с Украиной 24 декабря 2003 года.

Ранее Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.