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Армения и Азербайджан договорились разблокировать региональные коммуникации

Парламент Армении: Ереван и Баку договорились по разблокированию региональных коммуникаций

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Denis Balibouse/Reuters

Армения и Азербайджан договорились по общим вопросам разблокирования региональных коммуникаций, однако остаются технические вопросы по типу что и по какому маршруту перевозить, их предстоит уточнить. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

«Мы за разблокирование всех дорог», — сказал Симонян.

7 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подтвердил, что страна готова открыть транспортные коммуникации в Закавказье после договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявлял, что его страна находится «на пороге мира» с Арменией.

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