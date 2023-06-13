Лукашенко: Белорусская «диктатура» святая по сравнению с выборами в США

Белорусская «диктатура» святая по сравнению с «демократическими» выборами в Америке. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область.

«Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша «диктатура» святая по сравнению с их «демократическими» выборами. Машина работает, и никто против этой машины не пойдёт», — приводит его слова Life.ru.

Как напоминает сайт «Аргументы и факты»,

ранее Лукашенко раскрыл план Запада по захвату власти в Белоруссии. По данным белорусского лидера, сейчас в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооружённых формирований. Именно в этих странах и пытаются создать «спящие экстремистские ячейки».