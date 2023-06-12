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ЕС пообещал Латинской Америке 10 млрд евро в обмен на редкоземельные ресурсы

Фон дер Ляйен: ЕС инвестирует в Латинскую Америку 10 млрд евро в обмен на ресурсы

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС инвестирует в Латинскую Америку €10 млрд в обмен на редкоземельные ресурсы. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает Reuters.

По ее словам, Евросоюз запускает стратегическое партнерство с Бразилией по добыче редкоземельных ресурсов.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что многие страны глобального Юга (развивающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки) разочарованы в КНР и Российской Федерации, поэтому у стран «Большой семерки» (G7) открывается «окно возможностей».

По ее словам, сегодняшние вызовы оказывают сильнейшее влияние на мировую экономику, особенно на глобальный Юг.

По мнению главы Еврокомиссии, страны Глобального Юга занимаются поиском «альтернативных вариантов финансирования». Фон дер Ляйен отметила, что странам «Большой семерки» необходимо «быть быстрыми и конкретными».

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