Sky News: Берлускони во многом опередил свое время

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, скончавшийся в возрасте 86 лет, во многом опередил свое время и оставил неизгладимый след в итальянской истории. Об этом пишет заместитель редактора телеканала Sky News Алессандра Риццо.

«Он был пионером в популизме, который закрепился в других странах спустя много лет», — пишет журналист, отмечая, что Берлускони произвел революцию в итальянской политике и продолжал доминировать в ней в течение 20 лет.

По ее мнению, Берлускони использовал свое богатство, славу и яростную риторику, чтобы получить власть, «во многом так же, как Дональд Трамп много лет спустя».

Телеканал подчеркивает, что на протяжении своей жизни и политической карьеры Берлускони был и эстрадным певцом на круизном лайнере, и медиамагнатом, и самым богатым человеком Италии. «Но прежде всего, он был выдающейся фигурой, которая поляризовала современное итальянское общество и политику, как немногие до него», — говорится в статье. Риццо отмечает, что Берлускони и сам признавал это, сказав однажды, что «50% итальянцев меня ненавидят, 50% любят».

Автор добавляет, что Берлускони «прожил неприлично роскошную жизнь». «Он использовал свою медиа-империю, чтобы общаться со знаменитостями и поддерживать свою политическую карьеру. Дважды разведенный, его часто видели с женщинами моложе его на несколько десятков лет», — пишет журналист.

Итальянский политик, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в больнице в Милане.

Итальянская газета La Repubblica признала смерть бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони концом целой эпохи.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе «Газетой.Ru» назвал скончавшегося премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ярким политиком.