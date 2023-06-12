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Руководитель «сербского блока» в Черногории заявил о готовности войти в состав кабмина

Лидер «просербской» коалиции Черногории согласен войти в состав будущего правительства

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Stevo Vasiljevic/Reuters

Милан Кнежевич, возглавляющий «просербскую» коалицию на выборах в черногорский парламент, объявил, что при выполнении партнерами ряда условий, он готов войти в состав будущего правительства, сообщает РИА Новости.

Выступая в штабе движения «За будущее Черногории», Кнежевич подчеркнул, что он и его соратники согласны сотрудничать со всеми участниками парламентского большинства, которое сложилось после выборов 30 августа 2020 года. Он призвал парламентское большинство не делать односторонних шагов и не вести переговоры исключительно в своих интересах, так как это приведет к нестабильности в стране.

Кнежевич особо отметил, что он является сербом, говорящим на сербском языке и являющимся прихожанином Сербской православной церкви, что обязательно должны учитывать его партнеры по возможным переговорам.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Черногории после обработки 51,2% голосов лидирует движение «Европа сейчас!», во главе которой стоит бывший министр финансов и социального обеспечения страны Милойко Спаич. У лидера в данный момент 25,8% голосов, у его ближайшего преследователя — коалиции «Вместе! За будущее, которое принадлежит вам» во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории и ее лидером Даниелем Живковичем — 23,1% голосов избирателей.

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