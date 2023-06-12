В Эр-Рияде и Вашингтоне прокомментировали ситуацию в Судане

США и Саудовская Аравия положительно относятся к ситуации с перемирием в Судане, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Эр-Рияда и Вашингтона.

«Армия Судана и силы быстрого реагирования продемонстрировали эффективное управление своими подразделениями во время режима прекращения огня, что привело к снижению интенсивности боевых действий во всей стране и позволило доставить жизненно важную гуманитарную помощь», — указано в заявлении.

Однако Эр-Рияд и Вашингтон также выразили сожаление из-за того, что после завершения перемирия вооруженные столкновения возобновились.

Ранее на фоне вступившего в силу утром 10 июня режима прекращения огня между сторонами конфликта в Судане в регионе установилось относительное затишье.

9 июня суданская армия и противостоящие ей Силы быстрого реагирования согласились на 24 часа, начиная с 6:00, прекратить огонь по всей стране для доставки гуманитарной помощи в разные районы Судана.