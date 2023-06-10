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Москва разочарована допуском третьих стран к разбирательству по иску Украины к России

МИД: РФ разочарована решением МС ООН допустить третьи страны к иску Украины о геноциде

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Россия разочарована решением Международного суда (МС) ООН допустить третьи страны к разбирательству по иску Украины к РФ о геноциде. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Как рассказали в министерстве, 9 июня МС ООН объявил о «беспрецедентном в истории суда решении допустить 32 государства в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года».

Судьи из Китая и Индии не поддержали это решение, отметили в МИД. При этом суд удовлетворил требование РФ и отказал в допуске к данному делу США.

В российском МИД утверждают, что все допущенные в качестве третьих сторон страны «занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю» и пытаются оказать давление на суд, чтобы «понудить высший орган международной юстиции к принятию необоснованного решения в пользу Украины, вопреки очевидной абсурдности выдвигаемых Киевом обвинений».

Москва считает недопустимым нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

«Российская сторона разочарована решением суда, принятым вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия», — говорится в заявлени.

По мнению МИД, подобные схемы будут использоваться в дальнейшем против России и других государств, «противостоящих гегемонистским устремлениям» США.

26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России по конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

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