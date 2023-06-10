В МИД РФ рассказали о результатах консультаций с ООН по зерновой сделке

Россия разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках зернового соглашения в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил заместитель министра иностранных РФ Сергей Вершинин после нового раунда переговоров в Женеве, передает РИА Новости.

В Женеве 9 июня прошел очередной раунд переговоров между представителями России, ООН и ЮНКТАД по меморандуму в рамках зерновой сделки.

«По-прежнему существуют проблемы в том, что касается транзакций, получения запчастей, страховки и перестрахования российских грузов на российских кораблях при их заходах в европейские порты», — сказал Вершинин.

По его словам, Россия констатирует тот факт, что ее условия по зерновому соглашению не выполняются. Дипломат подчеркнул, что РФ не может поступиться и не будет поступаться своими интересами.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Россия продолжает консультации с Организацией Объединенных Наций по зерновой сделке, однако никаких условий для продления ее сроков пока нет.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.