WSJ: польская компания может быть причастна к подрывам «Северных потоков»

Представитель нацбезопасности Польши допустил, что к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть причастна какая-либо польская компания. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно материалу издания, в Германии следователи приступили к изучению улик, могут свидетельствовать о том, что подорвавшие газопроводы диверсанты могли использовать Польшу как оперативную базу.

WSJ также пишет, что официальные лица Германии заявили об отсутствии доказательств причастности правительства Польши к диверсиям на «Северных потоках».

В конце мая издание Rzeczpospolita писало, что в Польше следователи не подтвердили выводы Германии касательно участия в повреждении газопровода «Северный поток» экипажа яхты «Андромеда».

Свои расследования произошедшего на «СП» осуществляют несколько стран. В Польше этим занимается Поморский отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности.