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Российский дипломат рассказал о перспективе запуска аммиакопровода после подрыва

Вершинин заявил, что перспектива запуска аммиакопровода отодвинута надолго из-за подрыва

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Антон Оболенский/Wikimedia

Глава межведомственной делегации РФ на консультациях с представителями ООН, заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что после подрыва аммиакопровода ТольяттиОдесса перспектива его запуска отодвинута на долгое время. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

Как рассказал дипломат, отвечая на вопрос агентства, вопрос о подрыве аммиакопровода обсуждался на консультациях с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен.

Он также напомнил, что стамбульские договоренности предусматривают экспорт аммиака в качестве очень важного продукта для получения удобрений. При этом Украина, по его словам, все это время «саботировала» реализацию договоренностей, и аммиак так и не начал поступать на внешние рынки.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что подрыв аммиакопровода поставил точку в возможности предсказуемого по времени возобновления экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, в частности в порт Южный.

«Реальная перспектива восстановления, запуска аммиакопровода отодвинута очень надолго», — сказал он и добавил, что российская сторона не испытывает иллюзий в связи с «преступной линией» Украины в том, что касается поставок аммиака на внешний рынок.

Эти действия должны получить реакцию со стороны международного сообщества, заключил глава межведомственной делегации РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса усложняет ситуацию с зерновой сделкой и может негативно сказаться на ней.

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