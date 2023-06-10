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Врачи рекомендовали Папе Римскому Франциску не напрягаться

Vatican News: папа Римский не будет проводить воскресную проповедь публично

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск не появится перед верующими в ходе традиционной воскресной проповеди. Об этом сообщил прооперировавший понтифика врач больницы имени Агостино Джемелли Серджио Альфьери, передает портал Vatican News.

По словам медика, все параметры состояния здоровья Папы Римского находятся в норме, однако ему лучше не напрягаться. Альфьери отметил, что врачи попросили понтифика отказаться от проповеди «Ангелу небесному», назначенной на воскресенье.

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни также уточнил, что «молитва будет носить частный характер, в палате».

7 июня Папе Римскому Франциску провели хирургическую операцию на брюшной полости под общим наркозом, операция прошла без осложнений и продолжалась три часа.

8 июня в Ватикане сообщали, что первая ночь папы Франциска в столичной клинике «Джемелли» после операции прошла хорошо.

Летом 2021 года понтифик перенес операцию на кишечнике. Вскоре Франциск сообщил, что полностью выздоровел, но позднее признал, что его заболевание вернулось. Также Франциск перенес травму колена и передвигался с тростью.

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