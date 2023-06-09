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СМИ: экс-премьер Британии Джонсон сложил депутатские полномочия

«Би-би-си»: Джонсон сложил полномочия депутата на фоне расследования о вечеринках в пандемию

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Matt Dunham/AP

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Я написал моей ассоциации [округа] Аксбридж и Саут-Райслип, чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов», — сказано в сообщении политика.

По информации«Би-би-си», о своем уходе Джонсон заявил после того, как получил результаты независимого публичного расследования.

Ранее парламентский комитет Великобритании опубликовал досье свидетельств, собранных в ходе расследования того, преднамеренно ли бывший премьер-министр Борис Джонсон вводил в заблуждение парламент относительно вечеринок, нарушающих правила карантина по коронавирусу.

В прошлом году Джонсон в ходе выступления с речью перед началом заседания в Палате общин взял на себя ответственность за проведенные на Даунинг-стрит вечеринки во время локдауна в 2020 году. Он признался, что «ненадолго» посетил эти мероприятия, чтобы поблагодарить своих коллег за их вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

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