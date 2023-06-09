Трампу грозит лишение свободы до 20 лет

Американские власти предъявили экс-президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом со ссылкой на обвинительное заключение суда южного округа штата Флорида сообщает ТАСС.

Уточняется, что обвинения против Трампа предусматривают наказание в виде лишения свободы до 20 лет, а также штрафы. При этом наказание не предусматривает запрет на занятие госдолжностей

Согласно обвинительному заключению, в дополнительном перечне возможных штрафных санкций в отношении бывшего президента США содержатся 37 пунктов, а в отношении его помощника — 6. Ответчикам также вменяется дача ложных показаний и преступный сговор.

Ранее Трамп заявлял, что новые обвинения в его адрес представляют собой «вмешательство в выборы на самом высоком уровне», а администрация Байдена является «самой коррумпированной» в истории.

Трампу было предъявлено федеральное обвинение, связанное с ненадлежащим хранением бывшим президентом секретных документов в его резиденции в Мар-а-Лаго.