Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трампу грозит лишение свободы до 20 лет

Обвинения против Трампа предусматривают лишение свободы до 20 лет и штрафы

close
100%
Evan Vucci/AP

Американские власти предъявили экс-президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом со ссылкой на обвинительное заключение суда южного округа штата Флорида сообщает ТАСС.

Уточняется, что обвинения против Трампа предусматривают наказание в виде лишения свободы до 20 лет, а также штрафы. При этом наказание не предусматривает запрет на занятие госдолжностей

Согласно обвинительному заключению, в дополнительном перечне возможных штрафных санкций в отношении бывшего президента США содержатся 37 пунктов, а в отношении его помощника — 6. Ответчикам также вменяется дача ложных показаний и преступный сговор.

Ранее Трамп заявлял, что новые обвинения в его адрес представляют собой «вмешательство в выборы на самом высоком уровне», а администрация Байдена является «самой коррумпированной» в истории.

Трампу было предъявлено федеральное обвинение, связанное с ненадлежащим хранением бывшим президентом секретных документов в его резиденции в Мар-а-Лаго.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях