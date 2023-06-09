В Крыму предрекли раздел Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что на Украине дело идет к разделу страны. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА Новости.

«Дело идет к разделу Украины, это понимают уже все, в том числе в самом Киеве», — сказал он.

Константинов уточнил, что сценарии раздела Украины могут быть разные, однако «очевидно одно, что Одесса и все Причерноморье должно контролироваться Россией».

«Это все традиционно наши земли, где проживает русскоязычное население, несущие в себе русскоязычную идентичность», — отметил глава парламента.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Украина, согласно одному из сценариев политика, исчезнет после завершения спецоперации и ее разделят Россия и страны Евросоюза.

До этого офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер говорил, что разделить Украину между Польшей и Россией было бы самым разумным разрешением конфликта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.