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Медведев дал совет американским политикам, критикующим спецоперацию на Украине

Медведев заявил, что критикующие РФ из-за спецоперации политики США должны «закрыть рот»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Политики США, которые критикуют действия России из-за спецоперации на Украине, должны «закрыть рот». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном Twitter-аккаунте.

В своем сообщении он напомнил, что США с 1950 по 2015 год становились участниками крупных региональных конфликтов по всему миру с многочисленными жертвами, в том числе в Югославии, Афганистане, Ираке и Сирии.

«И все же, после всего этого, у некоторых маразматиков вроде [президента США Джо] Байдена и других лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто закройте их», — написал Медведев.

Ранее Медведев назвал бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена «не шибко умным человеком» после его слов, что некоторые страны блока могут отправить свою регулярную армию в помощь Украине.

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