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Politico: лидеры Германии, Франции и Польши обсудят гарантии безопасности для Украины

Politico: Шольц, Макрон и Дуда в Париже обсудят гарантии безопасности для Украины

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Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда приедут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности до ее вступления в НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких французских чиновников.

Ожидается, что переговоры состоятся 12 июня. Встреча будет посвящена «стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле». Также президенты обсудят другие темы, такие как европейский суверенитет и оборона.

По мнению французского дипломата, членам НАТО необходимо послать «сильный сигнал России» в тот момент, когда Украина переходит в контрнаступление.
«Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, есть риск, что мы не придем… к единому заявлению, и это, очевидно, будет самым большим подарком, который мы могли бы сделать России», — сказал дипломат на условиях анонимности.

На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине «надежные, конкретные и ощутимые» гарантии безопасности и заявил, что Киеву следует предложить «путь к членству в НАТО».

Шольц при этом заявлял, что внимание должно быть сосредоточено не на членстве Украине в Альянсе, а на поддержке Киева. Польша неоднократно призывала предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

Издание Politico писало, что страны Запада не смогут предоставить Украине требуемые Киевом гарантии безопасности. Лидеры западных стран пока не пришли к единому мнению о предоставлении Украине гарантий безопасности, а также о формате таких гарантий.

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