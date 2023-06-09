Лидеры Японии и Украины проведут переговоры

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 9 июня намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным СМИ, этот вопрос пока на стадии обсуждения. Предполагается, что Кисида обсудит с Зеленским вопрос предоставления Японией гуманитарной помощи Украине после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что сейчас невозможно проведение расследования обстоятельств разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).