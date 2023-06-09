Адвокат рассказал о новом деле против Трампа

Адвокат бывшего американского президента Дональда Трампа заявил, что против Трампа будет рассматриваться дело о нарушении Закона о шпионаже, сообщает РИА Новости.

Речь идет о семи пунктах обвинения, связанных с параграфом 793 раздела 18 Свода законов США.

«Фактически они связаны с обвинением [в нарушении] Закона о шпионаже, что просто нелепо, учитывая факты по этому делу», — рассказал адвокат Джим Трасти.

Кроме обвинений в нарушении Закона о шпионаже, против Трампа также будут рассматривать обвинение в препятствовании правосудию и предоставление заведомо ложных сведений. Однако Трасти считает, что в этот раз никто не будет арестовывать Трампа в зале суда.

Ранее Федеральная прокуратура США письменно уведомила бывшего президента страны Дональда Трампа о том, что он является объектом уголовного расследования.

Представитель офиса прокурора Джека Смита от комментариев отказался.