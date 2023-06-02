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Страны БРИКС поддержали мирное урегулирование украинского конфликта

Главы МИД БРИКС выступили за мирное урегулирование на Украине

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в Кейптауне выступили в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине и полного выполнения зерновой сделки всеми сторонами. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что министры в рамках встречи напомнили свои национальные позиции по поводу ситуации на территории Украины, а также с одобрением отметили предложения посредничества, которые направлены на мирное разрешение конфликта с помощью диалога и дипломатии.

Главы МИД Брикс также призвали «к полному и эффективному выполнению черноморской зерновой инициативы», указывается в заявлении. Они подчеркнули важность того, чтобы зерно и удобрения достигали тех, кто находится в нужде.

Ранее заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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