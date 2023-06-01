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Премьер Британии поддержал вступление Украины в НАТО

Премьер Великобритании Сунак заявил о законном месте Украины в НАТО

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Rishi Sunak via Twitter/Handout via Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страны НАТО должны разработать долгосрочные гарантии безопасности Украины. Заявление политика было сделано на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии, передает Sky News.

«Законное место Украины — в НАТО. Мы также сейчас говорим о том, чтобы она получила всю необходимую поддержку для контрнаступления», — заявил Сунак.

По его словам, Лондон собирается послать президенту России «очень ясный сигнал» о твердом намерении поддерживать Украину еще долгие годы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не должен даже включаться в повестку дня предстоящего саммита ЕС в Вильнюсе в июле. При этом, как сообщало издание Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский назвал предоставление Украине гарантий безопасности и дорожной карты вступления в НАТО условием своего визита на этот саммит.

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