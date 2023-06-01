В МИД РФ назвали условие для возобновления зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что речи о возобновлении черноморской зерновой инициативы 17 июля не может быть без решения проблемы с российским аммиаком. Его слова приводятся на сайте МИД РФ.

«Спустя без малого год после подписания «стамбульского пакета» экспорт российского аммиака так и не был налажен — ни через Вентспилс, ни через Южный порт», — подчеркнул дипломат.

По словам дипломата, сейчас украинская сторона выдвигает предварительные условия по вывозу российского аммиака, чтобы выторговать дополнительные выгоды.

Заявления секретариата ООН от 31 мая дипломат назвал спекуляциями и попыткой создать видимость усилий и установления контактов.

По данным Reuters, 31 мая ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину.

Ранее РИА Новости писало, что ясности и консенсуса по транзиту аммиака из РФ через Украину нет.