В МИД РФ прокомментировали пять принципов ядерной безопасности на ЗАЭС Гросси

Представитель РФ при международных организациях в Вене (в том числе в Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ) Михаил Ульянов заявил, что в Москве не имеют никаких возражений против пяти принципов ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сформулированных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия руководствуется этими принципами «ровно с того момента», как она взяла ЗАЭС под контроль.

«По-моему, из этого очевидно, что никаких проблем с этими пунктами, сформулированными Гросси, у нас нет, ни малейших возражений они у нас не вызывают», — сказал Ульянов.

30 мая Гросси в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН перечислил пять принципов по защите Запорожской АЭС. В числе этих принципов был назван запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива. Кроме того, Гросси указал на недопустимость размещения на территории АЭС тяжелых вооружений и военных.

Глава МАГАТЭ заявил, что на станции также необходимо обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения и призвал обеспечить защиту всех структур ЗАЭС от нападений и диверсий.