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Захарова раскрыла цель атаки дронов на Москву

Представитель МИД РФ Захарова назвала целью атаки дронов на Москву запугивание населения

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью атаки дронов на Москву 30 мая было запугивание населения города и демонстрация готовности продолжения борьбы с РФ Западу. Заявление Захаровой опубликовано на сайте министерства иностранных дел.

«Очевидно, что акция не имела никакого военного смысла. Ее цель – запугать гражданское население, а заодно продемонстрировать зарубежным кураторам Киева его способность к продолжению противоборства с Россией», — заявила представитель МИД.

Захарова назвала «примечательной» реакцию западного истеблишмента на атаку дронов, отметив, что в то время как в Белом доме заявили, что «не поддерживают атаки внутри России», глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что Украина имеет право на подобные шаги.

При этом представитель МИД РФ отметила, что член Европарламента Тьерри Мариани решительно осудил нападение БПЛА на Москву и сравнил шаги президента Украины Владимира Зеленского с поведением «бешеного пса, провоцирующего глобальную катастрофу».

Ранее политик Захарченко заявил, что атакой дронов Киев пытался спровоцировать РФ на необдуманные действия.

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Атака беспилотников на Москву
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