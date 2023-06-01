Зеленский назвал фактор, важный для установления мира на Украине

Президент Владимир Зеленский во время визита в Молдавию призвал ускорить формирование на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей. Об этом сообщает молдавское агентство Agora.

«Скорость формирования этих двух коалиций: коалиции Patriot и коалиции истребителей — буквально ускорит установление мира», — заявил он.

Также Зеленский заявил, что надежды на вступление республики в НАТО «становятся все более и более отдаленными».

1 июня украинский президент прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что не считает нереалистичными идеи осуществить поставки Киеву истребителей Eurofighter. По словам посла Украины в ФРГ, поставки можно обсуждать, несмотря на предшествующие заявления Берлина о невозможности выделить подобную авиатехнику.