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В Совфеде рассказали, как конфликт на Украине влияет на предвыборную кампанию в США

Сенатор Пушков заявил, что споры по помощи Киеву стали важной чертой президентской гонки США

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Отношение к военной помощи Украине в США стало водоразделом между правящими либеральными кругами и консерваторами в преддверии президентских выборов 2024 года, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что поддержка Киева теряет популярность среди сторонников Республиканской партии, вызывая тревогу у демократов.

«Разногласия насчет Украины стали важной чертой предвыборной кампании в США <...> Демократы называют их [консерваторов-республиканцев] «новыми правыми»; клеймят как «популистов» и негодуют по поводу того, что губернатор [Флориды Рон] Десантис, выставивший свою кандидатуру на пост президента от Республиканской партии, отказывается недвусмысленно поддерживать Украину и гигантские расходы на ее военную поддержку», — написал Пушков.

Как указал сенатор, другой претендент от Республиканской парии — бывший президент США Дональд Трамп, — резко критикует политику действующего главы Белого дома Джо Байдена по помощи Украине, создавая еще один повод для ненависти со стороны демократов. Он также добавил, что отказ от поддержки администрации президента выглядит верным, в частности, со стороны Десантиса, поскольку многие республиканские избиратели считают помощь Киеву растратой гигантских средств на конфликт в другой части света.

Ранее СМИ сообщили, что США могут перестать помогать Украине после победы республиканцев на выборах 2024 года.

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