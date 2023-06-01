Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушилин призвал РФ взять под контроль всю территорию Украины

Пушилин призвал освободить от киевского режима всю Украину во избежание атаки на Россию

close
100%
Пресс-служба Дениса Пушилина

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал освободить от «киевского режима» всю территорию Украину. Об этом он сказал на форуме «Какая Украина нам нужна?» в Москве, передает РИА Новости.

По его словам, нельзя «разбазаривать» территории, которые дорогой ценой достались СССР.

Политик считает, что если Украина останется под властью текущего руководства, или какую-то часть страны получит другое государство, то «это будет тот плацдарм для следующей атаки на Россию».

Ранее Пушилин заявил, что чеченские подразделения помогут освободить Марьинку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за 

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях