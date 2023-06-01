Пушилин призвал РФ взять под контроль всю территорию Украины

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал освободить от «киевского режима» всю территорию Украину. Об этом он сказал на форуме «Какая Украина нам нужна?» в Москве, передает РИА Новости.

По его словам, нельзя «разбазаривать» территории, которые дорогой ценой достались СССР.

Политик считает, что если Украина останется под властью текущего руководства, или какую-то часть страны получит другое государство, то «это будет тот плацдарм для следующей атаки на Россию».

Ранее Пушилин заявил, что чеченские подразделения помогут освободить Марьинку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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