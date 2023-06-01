Рябков анонсировал документ по итогам встречи БРИКС

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что внушительный документ будет обнародован по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Кейптауне. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Согласован очень внушительный и важный итоговый документ. Он будет обнародован после того, как министры закончат свои контакты и проведут во всех форматах свои мероприятия», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники союза БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) обсудят включение в объединение Венесуэлы, которая выразила желание стать его частью.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее пояснил, что объединение становится «большим магнитом» для желающих «другого мира и кооперации». Мадуро также напомнил, что порядка 30 государств подали заявки на присоединение к БРИКС.