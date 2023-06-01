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Названы сроки решения Турции по заявке Швеции на членство в НАТО

ТАСС: Турция, вероятно, рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в течение месяца

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Правительство Турции может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в течение месяца до июльского саммита альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

По данным агентства, главное требование Турции было выполнено. Правительство Швеции приняло поправки в антитеррористическое законодательство.

«В целом до начала саммита НАТО 11 июля стоит ждать решения Анкары (по заявке Швеции о вступлении в НАТО. — «Газета.Ru»). Сейчас уже сложно будет сопротивляться этому», — пояснил источник.

Он добавил, что вопрос с продажей Турции истребителей F-16 также будет решен, хоть и негласно, этот вопрос также связан с вступлением Швеции в альянс.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем говорил, что страна выполнила требования Турции по членству в НАТО, обновив закон о терроризме.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон говорил, что Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления в Североатлантический альянс после состоявшихся в Турции президентских выборов.

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