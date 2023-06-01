Лукашенко заявил об обострении военно-политической обстановки вокруг СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг Союза независимых государств (СНГ) все более обостряется, и она будет в дальнейшем обостряться. Его слова приводит «БелТА».

«Военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться», — заявил глава государства.

Он отметил, что крупные игроки вокруг России, Белоруссии и центральноазиатских государств «потихоньку пытаются... растащить». Лукашенко призвал этого не допустить.

«Мы видим нарастающую милитаризацию стран блока НАТО и беспрецедентную концентрацию войск вблизи нашей с вами общей территории, разжигание конфликтов», — сказал президент.

Лукашенко добавил, что данные спецслужб свидетельствуют о том, что угрозы в отношении стран содружества будут нарастать.

Также Лукашенко высказал мнение, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года. Также президент Белоруссии заявлял, что столкновение России с Украиной случилось бы в любом случае.