В МИД Швеции заявили о выполнении требования Турции для вступления в НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна выполнила требования Турции по членству в НАТО, обновив закон о терроризме. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Мы выполнили то, что обещали, и поэтому пришло время Турции начать процесс ратификации и осуществить свою часть соглашения», — сказал он.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления в Североатлантический альянс после состоявшихся в Турции президентских выборов.

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос. Он добавил, что главы государств договорились поддерживать контакты на эту тему.

Также Байден отметил, что лидер Турции хочет договориться о чем-то касательно истребителей четвертого F-16.