Посол РФ обвинил США в безразличии к преступлениям Украины

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи США Украине сразу после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Подмосковье показывает безразличие к преступлениям Киева. Его заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства РФ.

«И это – сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того, чтобы призвать режим (президента Украины Владимира) Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев», — сказал дипломат, комментируя новый пакет военной помощи Киеву.

Он также указал, что новый пакет помощи на общую сумму $300 млн, о котором Соединенные Штаты объявили в среду, является «хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве».

31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что США игнорируют атаки на Москву. По его словам, заявления Соединенных Штатов о теракте в Москве с применением беспилотников являются, по сути, «поощрением украинских террористов».

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один находится на Профсоюзной улице, другой — на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

Три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.