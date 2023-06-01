Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ЦИК Памфилова: нет смысла приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы в РФ

Глава ЦИК Памфилова считает, что наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ нет места на выборах в РФ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ является зависимой от Запада организацией, и поэтому не имеет никакого смысла приглашать ее на выборы в России, сообщает РИА Новости.

По мнению Памфиловой, БДИПЧ ОБСЕ так же, как и многие международные организации, полностью себя разоблачило, участвуя в украинском конфликте на политическом уровне. БДИПЧ не нужны никакие объективные данные и оно будет работать на снос и дискредитацию выборов в России.

Как сказала Памфилова, ранее насчет БДИПЧ были «определенные иллюзии», Россия платила большие взносы и долго «пробивала стандарты международного наблюдения». Однако сейчас, считает глава ЦИК, «все эти лживые фасады рухнули, и они уже не имеют никакого смысла и значения».

Даже если на российские выборы приедут честные и профессиональные специалисты-наблюдатели, считает Памфилова, все равно имеется заранее подготовленный эрзац отчета, в котором под диктовку англосаксов подписан политический приговор России, и который нивелирует все эти честные, профессиональные и положительные отзывы. «То есть нет никакого смысла играть в поддавки, соблюдать этот лукавый, извращенный ритуал, и не стоит тратить на них ни времени, ни сил», — сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК РФ Памфилова заявила, что западные страны заинтересованы в том, чтобы сорвать выборы президента Российской Федерации в марте 2024 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях