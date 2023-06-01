Глава ЦИК Памфилова: нет смысла приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы в РФ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ является зависимой от Запада организацией, и поэтому не имеет никакого смысла приглашать ее на выборы в России, сообщает РИА Новости.

По мнению Памфиловой, БДИПЧ ОБСЕ так же, как и многие международные организации, полностью себя разоблачило, участвуя в украинском конфликте на политическом уровне. БДИПЧ не нужны никакие объективные данные и оно будет работать на снос и дискредитацию выборов в России.

Как сказала Памфилова, ранее насчет БДИПЧ были «определенные иллюзии», Россия платила большие взносы и долго «пробивала стандарты международного наблюдения». Однако сейчас, считает глава ЦИК, «все эти лживые фасады рухнули, и они уже не имеют никакого смысла и значения».

Даже если на российские выборы приедут честные и профессиональные специалисты-наблюдатели, считает Памфилова, все равно имеется заранее подготовленный эрзац отчета, в котором под диктовку англосаксов подписан политический приговор России, и который нивелирует все эти честные, профессиональные и положительные отзывы. «То есть нет никакого смысла играть в поддавки, соблюдать этот лукавый, извращенный ритуал, и не стоит тратить на них ни времени, ни сил», — сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК РФ Памфилова заявила, что западные страны заинтересованы в том, чтобы сорвать выборы президента Российской Федерации в марте 2024 года.