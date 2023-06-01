Президент ЦАР Туадера назначил дату конституционного референдума

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера подписал указ о проведении конституционного референдума.

Жители ЦАР давно требовали организовать соответствующее мероприятие и обновить главный закон страны. Национальный лидер заявил, что не вправе отказывать народу в этом, а также напомнил, что действующая Конституция от 30 марта 2016 года уже давно не соответствует социальным, политическим, экономическим реалиям государства.

«Я не могу оставаться равнодушным к настоятельным и законным требованиям суверенного народа предоставить нашей стране новую Конституцию», — цитирует президента ФАН.