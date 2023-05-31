Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН прокомментировали экспорт российских аммиачных удобрений

Дюжаррик: ООН продолжает осуществлять контакты по обеспечению экспорта российского аммиака

close
100%
Shutterstock

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает осуществлять контакты по обеспечению экспорта российских аммиачных удобрений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он не планирует раскрывать подробности продолжающихся дискуссий.

«Как вы помните, генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] представил сторонам идеи того, как улучшить работу Совместного координационного центра и обеспечить экспорт аммиака, что предусмотрено подписанными договоренностями. Это обсуждение и контакты продолжаются», — заявил Дюжаррик.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия пока не видит конкретного результата в исполнении российской части зерновой сделки, но дает шанс представителям ООН по обеспечению выполнения договоренностей. 

По словам Вершинина, оценки российской стороны в том, что касается второго пакета меморандума между Россией и ООН остаются прежними.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях