В ООН прокомментировали экспорт российских аммиачных удобрений

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает осуществлять контакты по обеспечению экспорта российских аммиачных удобрений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он не планирует раскрывать подробности продолжающихся дискуссий.

«Как вы помните, генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] представил сторонам идеи того, как улучшить работу Совместного координационного центра и обеспечить экспорт аммиака, что предусмотрено подписанными договоренностями. Это обсуждение и контакты продолжаются», — заявил Дюжаррик.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия пока не видит конкретного результата в исполнении российской части зерновой сделки, но дает шанс представителям ООН по обеспечению выполнения договоренностей.

По словам Вершинина, оценки российской стороны в том, что касается второго пакета меморандума между Россией и ООН остаются прежними.