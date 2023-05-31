Макрон рассказал, почему Запад может изменить поддержку Украины

Западные государства могут пересмотреть характер своей поддержки руководства Украине в случае перехода украинского кризиса в статус затяжного противостояния, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. По его словам, Западу стоит подготовится к подобному сценарию.

«Нам необходимо со всеми партнерами пересмотреть и проанализировать за лето природу нашей поддержки, а также понять, что необходимо, чтобы прийти к ожидаемому результату <...> Если мы снизим нашу поддержку, если де факто мы примем в каком-либо виде перемирие или заморозку конфликта, время будет на стороне России, абсолютно. Поэтому, учитывая прилагаемые сейчас усилия и тот факт, что это принципиально для всего глобального порядка и устойчивости европейской безопасности, мы не должны принимать такой сценарий », — пояснил Макрон.

Как указал президент Франции, он надеется на позитивный исход анонсированного украинского контрнаступления. Он также добавил, что, вероятно, переоценка поддержки Украины со стороны Запада будет зависеть от его итогов и результатов усилий по подключению к давлению на Россию государств Глобального Юга.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз должен предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности.