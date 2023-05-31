Стало известно, кто представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, Вячеслав Викторович Володин», — ответил Ушаков на вопрос журналиста о том, известно ли, кто будет представлять РФ на церемонии.

Ранее стало известно, что Владимир Путин может посетить Турцию после инаугурации лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

До этого корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират сообщила, что по завершении инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана в Турцию прибудут главы России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Журналист отметила, что на инаугурацию планирует приехать большое число лидеров иностранных государств, а Владимир Путин совершит «отдельный и приватный визит», после чего в Турцию приедет украинский президент.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в обозримом будущем лидеры двух государств планируют встретиться.