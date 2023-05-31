В Кремле заявили, что РФ будет представлена на саммите G20 в Индии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия будет представлена на саммите G20 в Нью-Дели в июне на должном уровне.

На вопрос журналиста, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в саммите в Индии, Песков ответил, что прорабатываются разные формы участия.

«Прорабатываются разные формы участия. В любом случае, Россия будет представлена на должном уровне», — пояснил Песков.

Ранее издание O Globo сообщало, что саммит «Большой двадцатки» под председательством Бразилии пройдет в Рио-де-Жанейро в ноябре следующего года.

До этого Песков заявлял, что в Москве рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин сможет должным образом принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Южно-Африканской республике, несмотря на выданный в отношении него ордер Международного уголовного суда.