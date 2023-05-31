В Кремле отказались комментировать слова Медведева о чиновниках Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что британские чиновники могут рассматриваться как законные военные цели для страны.

«Я оставляю это без комментариев», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что любое британское должностное лицо может рассматриваться как законная цель для РФ, так как Великобритания ведет против России необъявленную войну. По словам Медведева, Лондон выступает как союзник Киева, оказывая Вооруженным силам Украины военную помощь в виде техники и обученного персонала, то есть фактически ведет против России необъявленную войну.

До этого Медведев ответил американскому сенатору Линдси Грэму на его слова об «инвестициях в смерть русских», напомнив про судьбу убитого Роберта Кеннеди.