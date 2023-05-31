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Косовские сербы пришли на митинг в Звечане с огромным триколором

Протестующие в Косово сербы развернули на митинге в Звечане 250-метровый национальный флаг

Более тысячи сербов собрались 31 мая перед зданием муниципалитета в Звечане на севере самопровозглашенной республики Косово, они принесли с собой 250-метровый национальный флаг. Об этом сообщает портал «Косово онлайн».

Как пишет СМИ, в протесте против албанских властей приняли участие рекордное число людей. На место были направлены бронетехника и отряды полицейского спецназа косовской полиции, численной которых намного увеличилась по сравнению с предыдущими днями. В то же время силы НАТО KFOR растянули у здания муниципалитета несколько рядов колючей проволоки.

На митинге выступил бывший глава местного законодательного собрания Срджан Милосавлевич. Он призвал граждан не прибегать к насилию, напомнив, что сербский народ известен своим миролюбием. А также он вновь призвал властей самопровозглашенной республики вывести с севера Косово полицейский спецназ, обеспечить сотрудникам муниципалитета доступ к рабочим местам и освободить двоих сербов, арестованных 29 мая в ходе такого же митинга.

Ранее сообщалось, что в Сербии заявили о попытке Приштины оккупировать север Косово и Метохии.

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