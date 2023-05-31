Новый посол ЕС оценила перспективы Украины на вхождение в Евросоюз

Планы Украины войти в Европейский союз за два года являются «слишком оптимистичными», но не исключается, что процесс переговоров стартует в декабре, заявила новый посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Об этом сообщает dennikn.sk.

По словам дипломата, переговоры начнутся предстоящей зимой, если это одобрят лидеры стран-членов Евросоюза.

«Предполагаю, что эта оценка с позиции самого вступления слишком оптимистична, но точные временные рамки я не могу обозначить», — пояснила Матернова во время интервью.

Дипломат подчеркнула, что Украина может проводить реформы и делает это довольно быстро.

Матернову назначили новым послом Европейского союза на Украине в апреле.

Ранее в МИД Китая заявили, что поддерживают самостоятельность ЕС и содействуют миру на Украине. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что Китай также поддерживает самостоятельность европейских стран для стабильности в Европе.