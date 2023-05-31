Правительство РФ создало «Железные дороги Новороссии»

Правительство России заявило о создании федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

По информации пресс-службы, предприятие объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что единая сеть железных дорог позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах. Станет возможным обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок.

Работники региональных железных дорог смогут трудоустроиться в новую организацию в том числе с помощью перевода.

Ранее глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявлял, что компания продолжает строительство российского высокоскоростного поезда и доделает его в 2027 году.