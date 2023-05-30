В Госдепе рассказали о мнении членов конгресса США по поводу поставки F-16 Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что некоторые члены конгресса Соединенных Штатов увязывают поставку Турции истребителей F-16 с ратификацией Анкарой документов о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, администрация президента США Джо Байдена не связывает вместе два вопроса. При этом, часть членов американского конгресса делают подобные выводы и увязывают вступление Швеции в Североатлантический альянса с продвижением вперед в вопросе F-16.

«Конгресс является равноправной и независимой ветвью власти, его голос, конечно, имеет критическое значение в принятии таких решений. Но с нашей точки зрения, оба эти вопроса должны продвинуться вперед как можно скорее: вступление Швеции и комплекты модернизации F-16», — заявил Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос. Он добавил, что главы государств договорились поддерживать контакты на эту тему.

Глава Соединенных Штатов сообщил, что поздравил Эрдогана с победой на выборах. Также Байден отметил, что лидер Турции хочет договориться о чем-то касательно истребителей четвертого F-16.