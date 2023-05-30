Блинкен заявил, что «пришло время» вступления Швеции в НАТО

Настало время для членов НАТО завершить процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Швецию и другие страны Северной Европы, сообщает Reuters.

«Мы считаем, что время пришло, и нет причин не двигаться вперед», — сказал Блинкен.

Блинкен отметил, что Швеция предприняла замечательные шаги для решения проблем безопасности, высказанных членом НАТО Турцией, и «снова и снова» доказывала свою приверженность Альянсу.

В США ожидают, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку Швеции в НАТО перед ключевым саммитом альянса,который пройдет в Вильнюсе, в июле.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он «совершенно спокоен» в отношении вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что во время разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его разрешить вопрос вступления Швеции в НАТО.